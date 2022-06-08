Новости МТРК 08.06.2022

Toggle navigation
муниципальный телерадиоканал
северо-казахстанской области
Submit
KZ
муниципальный телерадиоканал
северо-казахстанской области
×
новости
Новости МТРК
COVID-19: Казахстан
Волонтеры
Важное за неделю
Вечерние новости
8 Марта
Выборы
Правоохранительные органы
Общество
Сельское хозяйство
Культура
Спорт
Власть
Погода
ЖКХ
Строительство
Разное
Дети/молодежь
Музыка
Энергетика
Здравоохранение
Бизнес и экономика
Авто и дороги
Криминал
Образование
Народ в потоке истории
Дорожная карта
ДЧС
20 добрых дел
Налоговое управление
Благотворительность
Таможня
Новая индустриализация
Программа передач
Промышленность
100 шагов
СМИ
Паводок
Личность
Экология
Туризм
программы
Итоги дня
Главные темы с Дарьей Пышмынцевой
Наша история с Алией Икамбаевой
Мнение эксперта
Служу народу
Диалог с Мариной Логиновой
Обзор недели
«Вызов»
Информационное обозрение
Занимательная наука
Рухани жаңғыру
Адал көмек
PRO - здоровье
Программа 7+7
Актуальный вопрос
Диалог
Брифинг СЦК
Слышащий акимат
Сделано в СКО
Другие новости
Новости АПК
Туған жер
прямой эфир
телеканал
прайс мтрк
выбрать язык
Русский
Қазақ тілі
.
прямой эфир
новости
Новости МТРК
COVID-19: Казахстан
Волонтеры
Важное за неделю
Вечерние новости
8 Марта
Выборы
Правоохранительные органы
Общество
Сельское хозяйство
Культура
Спорт
Власть
Погода
ЖКХ
Строительство
Разное
Дети/молодежь
Музыка
Энергетика
Здравоохранение
Бизнес и экономика
Авто и дороги
Криминал
Образование
Народ в потоке истории
Дорожная карта
ДЧС
20 добрых дел
Налоговое управление
Благотворительность
Таможня
Новая индустриализация
Программа передач
Промышленность
100 шагов
СМИ
Паводок
Личность
Экология
Туризм
программы
Итоги дня
Главные темы с Дарьей Пышмынцевой
Наша история с Алией Икамбаевой
Мнение эксперта
Служу народу
Диалог с Мариной Логиновой
Обзор недели
«Вызов»
Информационное обозрение
Занимательная наука
Рухани жаңғыру
Адал көмек
PRO - здоровье
Программа 7+7
Актуальный вопрос
Диалог
Брифинг СЦК
Слышащий акимат
Сделано в СКО
Другие новости
Новости АПК
Туған жер
телеканал
прайс
Новости МТРК 08.06.2022
Новости МТРК
22:54 8 Июня 2022
Читайте также
Новости МТРК 06.06.2022
Новости МТРК 26.05.2022
В СКО завершили посевную кампанию
Открытие летнего скакового сезона состоялось в СКО
Группа компаний «Alageum Electric» отмечает юбилей — 25 лет
Новое поступление летней обуви на ярмарке белорусской обуви
Кражу табуна лошадей раскрыли полицейские в районе им. Г.Мусрепова
Более 20 законов изменят, если примут поправки в Конституции
Лучше один раз увидеть: экскурсию в СИЗО провели для подучётных ОСП
Североказахстанские спортсмены заняли призовые места на Сурдлимпийских играх
Волонтеры местного филиала РОО «Әділдік Жолы» следят за сдачей ЕНТ
Объем ипотечных кредитов в Казахстане за год вырос на 1 трлн тенге