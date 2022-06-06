Exit poll: 76,7% избирателей проголосовали за поправки в Конституцию

76% избирателей проголосовали «ЗА» поправки в Конституцию. Это данные Exit polla проекта Социс-А. 1,5 тысячи интервьюеров работали в день референдума на 315 избирательных участках по всему Казахстану. Методом непрерывного точечного опроса на выходе из избирательных участков были опрошены порядка 350 тысяч казахстанцев. «ЗА» проголосовали 76%, «ПРОТИВ» — 23%. Исследования показали, что явка избирателей составила 67,5%. Стоит отметить, Exit poll — это не окончательные итоги референдума.

Айгерим Мукашева