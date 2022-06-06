12 петропавловцев за день пожаловались на интернет-мошенников

12 человек за день обратились в городское управление полиции с жалобой на интернет-мошенников. Бдительные петропавловцы не поверили уловкам сетевых аферистов и рассказали всё сотрудникам. Среди тех, кого не проведёшь, оказалась жительница областного центра Елена Прасолова. Её несовершеннолетнему сыну позвонил неизвестный, представился работником банка. Елена сразу узнала в разговоре афериста. Тот, когда понял, что поживиться не удастся, бросил трубку. После и самой Елене позвонил неизвестный, представился полицейским, сообщил, что женщина подозревается в мошенничестве. Горожанка обратилась в отделение.

ЕЛЕНА ПРАСОЛОВА, жительница г.Петропавловска:

— Надо более бдительными быть, стараться не поддаваться на эти провокации. Мошенников очень много. Лучше перезвонить в банк, в полицию или сразу трубку класть. Сотрудники, мне кажется, не будут звонить так.

Если раньше жертвами аферистов становились пожилые люди, сейчас на уловки попадается и молодёжь, отмечают полицейские. Они просят североказахстанцев ни при каких обстоятельствах не передавать никому свои персональные данные, логины, пароли, коды из SMS, а также сведения, высеченные на банковских картах.

ЖАНГЕЛЬДЫ АПЕНОВ, старший оперуполномоченный отдела криминальной полиции УП г.Петропавловска:

— На сегодня основными видами интернет-мошенничеств являются звонки от лжесотрудников банков. В основном мошенники обманывают людей предпенсионного и пенсионного возраста. Поэтому необходимо предупредить об этом своих родителей, близких, знакомых о таком виде интернет-мошенничества. Если такого рода звонок поступил на ваш телефон, то в первую очередь необходимо отклонить сотовую связь, после чего обратиться в call-центр, на «горячую линию» банка.

С начала этого года в Петропавловске больше 370 горожан стали жертвами мошенников. 280 из них пострадали от действий интернет-аферистов. Ущерб превысил 150 млн тенге. И вернуть эти деньги очень сложно. Сетевые аферисты, как правило, находятся в других областях и странах. Вычислить их бывает порой невозможно.

Айгерим Мукашева