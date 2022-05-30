ВСЕ НА СТАРТ! МАССОВЫЙ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ ЗАБЕГ ПРОШЕЛ В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ

Анастасия Кузнецова, корреспондент:

Массовый легкоатлетический забег проходит в Петропавловске. На центральной площади собрались сотни горожан. Старт с минуты на минуту!

Взрослые и дети, любители и профессиональные спортсмены. Участники забега заполнили всю площадь. Татьяна Урикон поддерживает здоровый образ жизни, рада, что в Петропавловске состоялось такое событие.

Татьяна ОРИХОН, участница забега:

— Пришли сегодня с сыном на забег. Сын у меня занимается хоккеем, вратарь хоккейной команды Кулагер. Я активно занимаюсь спортом. На прошлых выходных был всероссийскицй забег, участовала в городе Омске с нашими петропавловскими спортсменами. Пришли сегодня поддрежать инициативу нашего города, хорошее дело.

На центральной площади особенная атмосфера. Участники в приподнятом настроении, разивается казахстанский флаг. Все в ожидании продуктивного забега и лучшего будущего. Посвятили старт предстоящему референдуму.

Ирина Эктова, участница Олимпийских игр, депутат областного маслихата, член общественного штаба по поддержке Референдума:

— Мы все хотим жить в дружной стране, мы хотим жить в благополучной стране. И, конечно, это наш гражданский долг прийти 5 июня и отдать свой голос. Я уверена, что мы вместе с Президентом сможем построить тот новый Казахстан, о котором сейчас все говорят и внести те поправки, которые вот на данный момент необходимы нашей стране.

А вот и настала волнительная минута. Участники дружно собрались, впереди флаг страны. Звучит выстрел стартового пистолета.

Петропавловцы двинулись по улицам города. Дистанцию в 2 километра преодолели примерно за 10 минут.

БЛИЦ:

— Сложно, но интересно. В следующий раз будем еще бежать. Один совет для всех, кто бежал. Лучше держите один темп и потом со временем ускоряйтесь, чем изначально всех обгонять.

— Всё здорово, классно! Хорошая дистанция. Было трудновато, я как бы особо не бегаю, но хорошая разминкка!

— Дистанция 2200 м — это хорошая легкая дистанция. Самое главное — здоровый образ жизни, показать стремление к спорту нашего общества. Меропритяие посвящено, в первую очередь, референдуму. Спортсмены североказахстанской области поддерживают референдум.

Анастасия Кузнецова