В СКО СТРОИТСЯ МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС В ПАМЯТЬ ОБ АЛАШОРДИНЦАХ

Новости МТРК

21:49 30 Мая 2022

В селе Благовещенке Жамбылского района построят мемориальный комплекс, посвящённый алашординцам. Уже заложен первый камень.

Ровно 104 года назад, в 1918 году, близ села Благовещенка Жамбылского района состоялось большое собрание алашординцев. Участие в нём приняли представители волостей Кокшетауского и Петропавловского уездов. На встрече рассматривался вопрос создания войск Алаш.

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«На большое собрание приехал лидер «Алаш-Орды» Миржакып Дулатов из самого Оренбурга. Он провёл совещание с людьми, поддерживающими Алаш, а также руководителями филиалов партии».

В ближайшее время здесь планируется начать строительство мемориального комплекса, посвящённого памяти «Алаш-Орды». Его площадь составит 240 гектаров. В здании будет музей, а рядом расположится тематический этноаул. Также близлежащее озеро станет местом отдыха.

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«В этом году данная земельная территория поступила под государственную защиту, и включена в список сакральных мест Казахстана. Всё это – часть нашей истории. Если мы не будем знать своей истории, то не сможем построить наше будущее».

Строительство мемориального комплекса запланировано на 3 года. Открытие состоится в 2025 году.

Анастасия Кузнецова

 

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