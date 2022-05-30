Какие изменения ждать жителям района им. Г.Мусрепова в 2022-ом?

Новые рабочие места, жилье и дороги. О ближайших изменениях в районе им. Г. Мусрепова рассказал аким района Серик Мухамадиев на брифинге службы центральных коммуникаций. В этом году дорожное полотно отремонтируют в селах Разгульное, Шоптыколь и Ломоносовка.

Обновят и 13, 5 км водопроводных сетей. Проведут также капитальный в Шоптыкольской, Ефимовской, Ставропольской и Целинной средних школах. Выделили из бюджета на эти цели 366 млн тенге. Для подвоза учащихся приобрели 5 газелей. Начнется в 2022-ом в районе строительство 22 тысяч кв. м. жилья для очередников. Откроются новые производственные очаги. В текущем году планируется открытие цеха по переработке и консервированию мяса, а также завода по производству круп ТОО «Акселеу» .

Гюзель Закария