Купание с риском для жизни

Начало купального сезона связано не только с посещением пляжей и приятным времяпровождением, но и сопряжено со смертельной опасностью. Как провести время с пользой, и чтобы отдых на берегу водоема не стал для вас последним, рассказывют в ходе рейда спасатели.



КИРИЛЛ ИВАННИКОВ, старший офицер управления по делам гражданской обороны ДЧС СКО:

«Буквально за прошлый год у нас утонули 22 человека, из которых 6 детей. Связи с этим мы хотели бы обратиться к нашим североказахстанецам. В первую очередь, необходимо купаться в отведённых местах, прислушиваться к рекомендациям спасателей, не купаться в нетрезвом состоянии, не заплывать за буйки, одно из самых главных правил — не оставлять детей без присмотра, а также не отпускать детей без сопровождения».

Традиционно купальный сезон на территории области начинается 1-го июня. По данным департамента, всего в нашей области имеется 58 мест отдыха на берегах водоемов.



КИРИЛЛ ИВАННИКОВ, старший офицер управления по делам гражданской обороны ДЧС СКО:

«К примеру, на территории города Петропавловска имеется два, это на берегу озера Пёстрое, а также на реке Ишим, где круглосуточно дежурят спасатели, подготовлена береговая линия, проводятся акватории пляжа, т.е. соответственно проходит подготовка перед началом проведения купального периода».

Обеспечению безопасности североказахстанцев во время купального сезона — особое внимание, говорят спасатели. Хотя такие профилактические рейды проводят и зимой, когда начинается подледная рыбалка.



КИРИЛЛ ИВАННИКОВ, старший офицер управления:

«Департамент по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области, в свою очередь, для минимизации и предупреждения несчастных случаев на воде проводит усиленную работу с начала года. У нас утверждены совместно с департаментом полиции, волонтёрскими организациями, а также с инспекцией транспортного контроля совместные рейдовые мероприятия, на которых мы доводим до населения основные правила поведения на воде, осуществляем с сотрудниками местной полицейской службы предупреждение и пресечение нарушений».