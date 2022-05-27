4 года лишения свободы грозит похитителю телефона

В Петропавловске по подозрению в грабеже задержан 27-летний мужчина. В полицию поступило сообщение, что за остановочным павильоном возле пересечения улиц Интернациональная — Жамбыла неизвестный преступник открыто похитил у горожанина сотовый телефон и деньги. Полицейские по «горячим» следам задержали 27-летнего ранее судимого уроженца Есильского района. Выяснилось, что накануне подозреваемый вместе с потерпевшим распивал спиртные напитки, после чего открыто похитил у него смартфон и деньги. Смартфон изъят. Завели уголовное дело по статье «Грабеж», санкция которой предусматривает до 4 лет лишения свободы.

Айгерим Мукашева