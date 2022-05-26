Более 20 законов изменят, если примут поправки в Конституции

Свыше 20 законов придётся изменить после референдума, если граждане Казахстана примут изменения в Конституции. 56 поправок в 33 статьи основного закона. С их разъяснениями в СК приехали депутаты Мажилиса. В первый день визита встретились с профсоюзными организациями. У североказахстанцев были вопросы по передаче земли и природных ресурсов народу.

МАГЕРРАМ МАГЕРРАМОВ, депутат Мажилиса Парламента РК:

— Сама юридическая основа того, что земля принадлежит народу, её не было. Теперь она закрепляется. Государство будет менеджером, который будет управлять. Но здесь надо понимать, природные богатства и ресурсы, которые есть, они и так работают на народ. Социальные выплаты, программы.

Могут измениться после референдума и требования к тем, кто хочет стать депутатом или акимом. Раньше для этого обязательно нужно было состоять в политической партии. Поправки предлагают это правило устранить.

АВЕТИК АМИРХАНЯН, депутат Мажилиса Парламента РК:

— Референдум приведёт к тому, что любой гражданин Казахстана имеет право быть избранным либо избрать того, кого он хочет видеть на том или ином посту, начиная с акимов районов, посёлков и городов.

Выборы акимов областей тоже изменятся. Сейчас областным депутатам представляют кандидата на согласование. Поправки предлагают выбирать акима области минимум из двух человек. Альтернативу предложит Президент. Кто наберет больше голосов, тот и станет главой региона. Голосовать будут депутаты маслихатов всех уровней, а не только областного.

Айгерим Мукашева