15 североказахстанцев привлекли к ответственности за незаконное использование иностранной рабочей силы

15 североказахстанцев привлекли к ответственности за использование незаконной иностранной рабочей силы. С начала года зафиксировано почти 300 административных правонарушений, связанных с трудовой деятельностью иностранцев.

За пять месяцев более 600 мигрантов обратились за разрешением на трудоустройство. Из них 56 — женщины, которые работают домработницами, нянями, поварами. Большинство трудовых мигрантов приехали к нам из Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана. Всего в СКО временно проживают более 3 тыс. иностранцев. Со стороны мигрантов выявлены 54 правонарушения, наказание за которые — штраф в размере 25 МРП, это более 76 тыс. тенге, либо арест до 10 суток, либо административное выдворение за пределы РК.

Диана Салихова