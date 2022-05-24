ТОО «Кирпич СК» запустило первую производственную линию. С ее помощью на предприятии, которое находится в селе Подгорном Кызылжарского района, будут изготавливать 4,5 млн штук кирпича ежемесячно. После того, как заработает еще одна линия, его количество увеличится в несколько раз. Напомню, строительство завода началось в 2020 году.

ГАРИК БЕРНЕЦЯН, учредитель ТОО «Кирпич СК»:

— Пандемия мешала очень, у нас специалисты, которые монтаж должны были делать печи и оборудования, они не могли к нам въехать, потому что везде был локдаун. Наш завод будет производить два вида забутовочного кирпича, это будет полуторный и одинарный. Оборудование испанское, но сборка Китай. Очень мощное оборудование, ценовая политика это коммерческий секрет, но инвестиций у нас 1,8 млрд вложено на этот завод.

Не обошлось и без государственной поддержки важного для северного региона проекта. В прошлом году в области ввели в эксплуатацию свыше 350 тысяч квадратных метров жилья. В 2022-м этот показатель планируют увеличить.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:



-Чтобы построить 9-этажный дом из кирпича нужно порядка 1 млн 800 тыс. кирпичей, т.е. этот завод позволяет порядка 22 таких домов построить из собственных материалов. На первоначальном этапе мы будем закрывать порядка 30% от потребности нашего региона. Инвестору была оказана очень большая государственная поддержка, мы выдали льготный кредит под 4% на 8 лет 800 млн тг через СПК «Солтустік». Через министерство иностранных дел был заключен инвестиционный контракт, который позволил ввозить оборудование без таможенных пошлин.

5 гектаров земли для ТОО «Кирпич СК» тоже выделили по льготной схеме. Что касается готовой продукции, то ее будут производить в 4 этапа. Они включают в себя смешивание сырья, а именно угля и глины, смесь формуют, отправляют в сушилку и в печи. И вот он готовый североказахстанский кирпич. Цена на одну штуку будет варьироваться между 107-110 тенге.

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:



-ТОО «Кирпич СК» сейчас находится в активном поиске сотрудников. Речь идет о разных специалистах, в их числе механизаторы и печники. К слову, за свой труд они будут получать свыше 250 тыс. тенге.

Предполагается, что на старте на предприятии будут трудиться 80 сотрудников, после запуска второй производственной линии штат расширят до 200 человек.

Дарья Пышмынцева