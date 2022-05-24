Референдум-2022: жителям района М.Жумабаева презентовали пакет поправок

Новости МТРК

21:59 24 Мая 2022

Активно разъясняют поправки не только в областном центре, но и в районах. Депутаты областного маслихата выезжают в населенные пункты области. Один из них — район М.Жумабаева.

Народные избранники встретились с коллективом школы и работниками сельскохозяйственного сектора.

БИРЖАН ЖАЛГАСБАЕВ — депутат областного маслихата:

 — Народ соучастный, главное — понимают суть. Потому как многие поправки касаются именно народа. Что избрание акимов, депутатов, что вопрос справедливости судов — все это тесно связано с обществом. Теперь, везде будет учитываться мнение граждан, их взгляды. Думаю, узнав это, люди поймут, что занимают приоритетное место в социуме.

Как и говорил глава государства, поправки в основной закон вводят с учетом потребностей населения. Теперь граждане вправе не только избирать депутатов, но и при не соответствии требованиям снять его с должности. Есть и нововведения касательно работы акимов.

ТОЛЕГЕН АБИЛЬМАЖИНОВ, секретарь районного маслихата, район М.Жумабаева:

— Станут возможными выборы сельских и районных акимов, а также депутатов маслихата. Я считаю, с правом выбора повысится и качество работы местных исполнительных органов.

Выбор важен и сейчас. Принять участие во всенародном голосовании 5 июня — уже шаг к долгожданному светлому будущему, считают народные избранники.

Гюзель Закария

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