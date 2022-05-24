Аграрии СКО засеяли больше 40% полей

Больше 40% полей уже засеяли североказахстанские аграрии. Посевная кампания стартовала 13 мая, тогда начали сеять масличные, а 17 мая приступили к зерновым. Общая площадь сева в этом году составит 4 млн 300 тысяч га. Год обещает быть непростым. На некоторых полях дефицит влаги из-за того, что дожди шли не везде, и снега зимой было немного.

МЕЙРАМ МЕНДЫБАЕВ, руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:

— Дефицит влаги в степных зонах острее ощущается. Это Тимирязевский, Акжарский, Уалихановский районы. Более менее нормальные условия в Кызылжарском, Есильском, М.Жумабаева, Мамлютском и Аккайынском.

Помочь должны минеральные удобрения, благодаря которым можно получить хороший урожай даже в самый засушливый год.

МЕЙРАМ МЕНДЫБАЕВ, руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:

— У нас ежегодно наращиваются объёмы по внесению минеральных удобрений. В прошлом году внесено порядка 160 тысяч тонн. В этом году будет 170 тысяч тонн.

Кроме того, на 3 млн 300 тысячах га проведут защитные мероприятия против сорной растительности. Семенами аграрии обеспечены в полном объеме, это свыше 450 тысяч тонн. Бесперебойно снабжают фермеров и удешевлённым ГСМ. Выделена 71 тысяча тонн. Большая часть уже отгружена. Техника готова на 100%. В посевной кампании задействуют почти 13 тысяч тракторов, 15 тысяч зерновых сеялок, 1400 высокопроизводительных посевных комплексов. Посев планируют завершить до 5 июня.

Айгерим Мукашева