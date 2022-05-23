Межведомственная делегация США посетит Казахстан в конце мая

Межведомственная делегация США с 23 по 27 мая посетит Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. Цель поездки — укрепление отношений США с регионом и продвижение «совместных усилий по созданию процветающей и безопасной Средней Азии». В Казахстане делегация встретится с чиновниками и лидерами гражданского общества, чтобы обсудить программу реформ в Казахстане, усиление защиты прав человека и расширение прав и возможностей женщин. Напомним, ранее во время визита главы МИД РК Мухтара Тлеуберди в Вашингтон американская сторона выразила поддержку реформам Касым-Жомарта Токаева, отметив, что они поспособствуют политической модернизации Казахстана.

Анастасия Кузнецова