Мастер-класс по развитию личного бренда

Мастер-класс по созданию личного бренда провела предпринимательница Динара Сатжан.

На семинаре собрались различные бизнес-леди региона. Почерпнуть что-то новое и получить вдохновение пришли люди разных возрастов. Есть здесь и студенты, и мамочки в декрете, и дамы в возрасте. Каждый нашел что-то для себя. Отметили на мероприятии и деловых североказахстанок. А саму Динару Сатжан наградили почетной грамотой за вклад в развитие социального предпринимательства от имени акима области.

БЛИЦ:

— Я очень рада, что наш город посещают такие люди, и у нас есть возможность учиться чему-то большему.

— Очень хорошо проходит мастер-класс. Я очень рада, что в нашем городе проходит такой мастер-класс. Подобные гости у нас нечасто. Женщины, которые сегодня пришли узнают много нового, полезного.

Диана Салихова