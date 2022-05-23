Мастер-класс по развитию личного бренда

Новости МТРК

20:53 23 Мая 2022

Мастер-класс по созданию личного бренда провела предпринимательница Динара Сатжан.

На семинаре собрались различные бизнес-леди региона. Почерпнуть что-то новое и получить вдохновение пришли люди разных возрастов. Есть здесь и студенты, и мамочки в декрете, и дамы в возрасте. Каждый нашел что-то для себя. Отметили на мероприятии и деловых североказахстанок. А саму Динару Сатжан наградили почетной грамотой за вклад в развитие социального предпринимательства от имени акима области.

БЛИЦ:
— Я очень рада, что наш город посещают такие люди, и у нас есть возможность учиться чему-то большему.
— Очень хорошо проходит мастер-класс. Я очень рада, что в нашем городе проходит такой мастер-класс. Подобные гости у нас нечасто. Женщины, которые сегодня пришли узнают много нового, полезного.

Диана Салихова

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