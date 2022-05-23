Казахстан занял первое место в мировом рейтинге по дешевизне газа для населения

Эксперты РИА Новости провели исследование по дешевизне газа населения в странах мира, составив по его результатам рейтинг. Первое место в нём занял Казахстан. Россия заняла второе место, а третье — Беларусь. В пятёрку по дешевизне газа также вошли Турция и Венгрия. Самый дорогой газ в Европе покупают жители Скандинавии — Швеции и Дании.

Доступность газа для конечного потребителя определяется не только его стоимостью, но и уровнем дохода граждан. Аналитики также объяснили, что указанные ими объём доступного газа и цены на него являются оценкой среднего уровня для населения и приведены для сравнения, исходя из официальных тарифов и данных статистики.

Диана Салихова