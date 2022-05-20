Мемориальную доску А.Е.Липовому открыли в Петропавловске

Мемориальную доску Александру Егоровичу Липовому открыли в Петропавловске. Её установили на доме, в котором жил почётный энергетик страны. 20 мая ему могло исполниться 93 года.

Трудовой путь начал в 1949 году энергетиком на железной дороге. Перевёл паровозную тягу на электровозную, за что получил орден. Во время освоения целины на него возложили задачу по электрификации всей СКО. Свет в домах и на улицах региона — заслуга Александра Егоровича Липового. Проявил себя почётный гражданин области и во время партийной работы, которой он посвятил 15 лет жизни.

АЛЕКСАНДР КАЗАНЦЕВ, почетный гражданин г.Петропавловска:

— Все вопросы, связанные со строительством производственных объектов, социальной, коммунальной сферы, благоустройства. Все вопросы под его руководством осуществлялись в нашем городе. Этот человек — созидатель. Он оставил большую память в истории города как легендарная личность. Один из основателей нашего современного города.

Человек слова и дела. Работать с ним — большая честь, рассказывает Жасулан Ахметов, он называет себя учеником Александра Егоровича. В 80-ые годы, когда Петропавловск был одной большой стройплощадкой, они каждый день объезжали объекты. Их возведение шло вовремя и строго по плану. Таким был и Александр Егорович Липовой.

ЖАСУЛАН АХМЕТОВ, ДИРЕКТОР ТОО:

— С Александром Егоровичем проработал длительное время. Я понял насколько он заботливый, внимательный руководитель. Когда он вышел на пенсию, мы вместе работали в общественном совете города. Он свой опыт передавал общественникам. Для нас Александр Егорович — человек, который останется в памяти как мудрый, талантливый руководитель.

Трудился честно и не сидел на месте. После пенсии жизнь почётного энергетика сильно не изменилась. Обойтись без него город не мог. Коллеги и новые руководители обращались за консультациями, а сам Александр Егорович душой болея за город, вступил в общественной совет. Он многое сделал для Петропавловска. Это и строительство, и энергетика, и даже спорт. Начиная с этого года, в его честь будут проводить ежегодный турнир по футболу среди детей.

БАУРЖАН КУЛЬЖАНОВ, почетный гражданин г.Петропавловска:

— Многое сделал для развития спорта нашей области. Стадион бывший «Металлист», «Карасай». Всё строилось под его руководством. Последние годы был почётным президентом федерации футбола области. Многое сделал, чтобы поднять, воспитать спортсменов. Я за всю свою жизнь такого трудолюбивого и патриота своего города не встречал.

Александра Егоровича неоднократно приглашали занять кресло в высоких кабинетах столицы. Отказывал. Слишком любил Петропавловск, в котором прожил больше 70 лет. До последнего дня помогал городу. Почётного энергетика не стало на 93-ем году жизни. Но почти в каждом строении Петропавловска есть след Александра Егоровича Липового.

Айгерим Мукашева