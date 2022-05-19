Четыре медали завоевали североказахстанские кикбоксеры на Кубке мира в Турции

Три бронзовые и одну золотую медаль завоевали североказахстанские кикбоксеры на Кубке мира, который проходил в Турции с 12-го по 15 мая. 22-летняя чемпионка Казахстана Наталья Богданова трижды выступала на мировых состязаниях. Первые две попытки были неудачными. А в этот раз из Стамбула в Петропавловск спортсменка вернулась с победой.

Наталья Богданова, победительница Кубка мира по кикбоксингу:

-Я провели три боя. Первый бой был у меня с Турцией, полуфинал с Германией и финал с Норвегией. Бои все сложные. Были сборы в г.Шымкенте в горах Бургулюк. Тренировались со сборной, проходили упорные тренировки. В горах сложно тренироваться, там воздух другой.

От напряжения другим был воздух и на Кубке мира в Турции, рассказал Аслан Асылбеков. Вот видео его первого боя. На нем североказахстанский спортсмен отправляет соперника в нокаут. В 2021 году Аслан Асылбеков стал чемпионом на Кубке мира в Венгрии. Показать такой же результат на соревновании в Стамбуле не смог. Там кикбоксер завоевал бронзу.

Аслан Асылбеков, мастер спорта международного класса по кикбоксингу:

— Первый бой я провел с французом, второй бой провел с марроканцем, в третьем бою с турком одержал поражение, уступил пару очков. По приезду сейчас у нас небольшой отпуск, так сказать, немного отдохнем и дальше приступим к работе, будем готовиться дальше.

На отдых у спортсменов совсем мало времени. Дни без тренировок они проводят в компании родных и друзей, а еще продолжают получать поздравления.

Дастан Кабденов, тренер школы высшего спортивного мастерства:

— Сейчас у нас в августе будут Исламские игры будем туда готовиться. Также, у нас будет в конце сентября в Ирландии чемпионат мира среди молодежи, у нас наши спортсмены завоевали путевки. Три спортсмена должны поехать на чемпионаты мира, защищать честь нашей страны.

Исламские игры будут проходить с 8 по 18 августа в Объединенных Арабских Эмиратах.

Дарья Пышмынцева