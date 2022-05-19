79 подростков получили помощь в центре психического здоровья

Семинар для работников СМИ провели в центре психического здоровья. Не первый год в регионе идёт большая работа по профилактике подросткового суицида. И это даёт результат. В центр за 4 месяца текущего года обратились 79 детей и 43 родителя. Это больше, чем за весь прошлый год. Обращаться за помощью не стыдно и не страшно. Об этом школьникам и студентам должны говорить родители и педагоги. Попросить о психологической поддержке — абсолютно нормально. Выговориться можно родителям, друзьям, педагогу или школьному психологу. Либо позвонить по телефону доверия центра психического здоровья. Номера указаны на экране.

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Айгерим Мукашева