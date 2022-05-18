В очередь за правами: почему автодром в спецЦОНе не работал месяц?

АЙГЕРИМ МУКАШЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:

— Сдать на права в автоЦОНе с первого раза — настоящее чудо. И дело, столько не в сложности заданий, сколько в постоянных технических сбоях. Бывали случаи, когда будущие водители идеально проходили всю полосу, но не срабатывал датчик на финише. Обидно было настолько, что доходило до слёз, рассказывают сотрудники спецЦОНа.

Из-за сбоев программа просто дисквалифицировала ученика. Каждый случай разбирали со специалистами. Если выяснялось, что будущий водитель не виноват, дополнительную плату не брали. Но факт того, что приходилось пересдавать из-за технических ошибок, население, конечно, возмущал. А причина всех сбоев — устаревшее изношенное оборудование, которое работает ещё с открытия спецЦОНа, то есть 7 лет. Последний год даже запчасти на него находили с трудом.

ЕВГЕНИЙ ЗУБКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОТДЕЛА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ ФИЛИАЛА НАО «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН» ПО СКО:

— Кроме того, мы находимся на болотистой почве. Весной и осенью подъём и опускание грунта. Все датчики расположены под асфальтовым покрытием, это провода, шланги и т.п. В результате чего старая программа начала давать периодические сбои. Поэтому было принято решение поменять старое оборудование на новое оборудование GPS. Заменено вплоть до камер наблюдения, светофоров.

А главное, больше не будет проблем с подземными проводами и шлангами. Новое оборудование работает от спутника. Месяц ушёл на демонтаж старого и установку нового оборудования. Возмущались те, кто не успел сдать на права. Некоторые сделали это в соседних городах, но большинство ждали, когда откроют Петропавловский автодром. С 18 мая он работает в штатном режиме.

ЕВГЕНИЙ ЗУБКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОТДЕЛА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ ФИЛИАЛА НАО «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН» ПО СКО:



— Новое оборудование работает посредством спутникового наблюдения, что намного улучшает качество оказания услуги, комфорт и удобство. Да это стало немножко строже. Это стало правильнее. Машины все оснастили 5 единиц, поэтому ажиотажа, я думаю, не будет.

В день на автодроме сдают экзамен от 50 до 60 человек. На момент съёмки, это около 4 часов дня, практический экзамен здесь прошли 26 человек. Сдать смог только один.

Айгерим Мукашева