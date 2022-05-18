Новости МТРК 18.05.2022

Новости МТРК

23:46 18 Мая 2022

Читайте также

О мерах социальной поддержки ветеранов войны и других категорий граждан
Новости МТРК 12.05.2022
Премьер-министр посетил Петропавловскую ТЭЦ-2
Новости МТРК 17.05.2022
Лидеры общественного мнения СКО поддерживают референдум по поправкам в Конституцию РК
5 июня пройдёт республиканский референдум
Разговор поколений: поправки в Конституцию РК разъяснили педагогам СКО
Новости МТРК 05.05.2022
КУДА МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ С ВОПРОСОМ О РЕФЕРЕНДУМЕ?
85 лет исполнилось бы Герою труда Казахстана Г.И. Зенченко
Программа «Итоги дня» 19.04.2022
Программа «Итоги дня» 03.05.2022