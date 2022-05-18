Депутаты Мажилиса Парламента РК встретились с работниками ТОО «Маслодел»

Депутаты Мажилиса Парламента страны Дмитрий Колода и Ерлик Тайжанов прибыли в Петропавловск, чтобы провести разъяснительную работу с североказахстанцами перед республиканским референдумом. В областном центре они посетили предприятие «Маслодел».

В прошлом году предприятие модернизировали. Здесь запустили две новые линии для производства молока и сметаны. В покупку современного оборудования компания вложила больше 4 млрд тенге.

Канат Нурпеисов, директор филиала ТОО «Маслодел»:



— Мы на этом не останавливаемся, сейчас оборудование пришло на третью очередь, оборудование Tetra Pak со Швеции. Мы надеемся, что будем увеличивать производство молока до 750-800 тонн в сутки. Будем закупать еще больше молока у населения.

Директор филиала ТОО «Маслодел» рассказал, что за счет большого объема переработки, цены на их продовольственные товары на 30-40% ниже среднерыночных. На предприятии трудятся 488 человек. 18 мая некоторые из них встретились с мажилисменами. Депутаты рассказали им о предстоящем референдуме.

Дмитрий Колода, депутат Мажилиса Парламента РК:



-Порядок проведения будет таков, мы не будем с вами избирателями, мы будем голосующими, у нас не будет избирательных пунктов, у нас будут пункты голосования. Голосовать мы будем за все поправки одним блоком. Почему одним пакетом? Потому что все поправки, вносимые на референдуме в Конституцию, взаимосвязаны между собой. Нельзя не принять одну поправку и принять другую поправку, тогда весь смысл поправок теряется.

Голосовать «за» поправки главный стратегический документ страны или «против» них казахстанцы будут 5 июня. В этот день в стране будут работать свыше 10 тысяч пунктов голосования.

Дарья Пышмынцева