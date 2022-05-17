Депутат мажилиса Парламента РК рассказал о поправках в Конституцию тайыншинцам

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:



-Мы находимся в 180 км от Петропавловска в с.Тендык Тайыншинского района. Здесь проживает около 360 человек. 16 мая некоторые из них встретились с депутатом Мажилиса Парламента РК.

Гани Хамзин приехал в Северо-Казахстанскую область с рабочей поездкой. Тема номер один сейчас — это подготовка к предстоящему республиканскому референдуму. Мажилисмен рассказал сельчанам о поправках в Конституцию, за которые им предстоит голосовать.

Гани Хамзин считает, что самое главное на таких встречах объяснить казахстанцам, как грядущие изменения повлияют на их жизнь.

ГАНИ ХАМЗИН, депутат Мажилиса Парламента РК:



— Из-за того, что районные маслихаты станут избираться по мажоритарной системе и люди будут, когда приходить на выборы, видеть конкретные фамилии и имена, то сельские округа объединившись, выставляя свои кандидатуры могут проголосовать за них и они будут избраны в районные маслихаты. И они будут, знать, что человек, за которого они отдали голос, представляет именно их интересы.

По мнению Гани Хамзина, изменения, которые после референдума найдут отражение в Конституции, назрели давно. Они много лет обсуждались в обществе, на поправках настаивали эксперты разных сфер. С мнением мажилисмена согласен депутат областного маслихата Евгений Кинцель.

ЕВГЕНИЙ КИНЦЕЛЬ, депутат областного маслихата:



-Наиболее значимыми являются положения о том, что теперь акимы будут выбираться минимум из двух кандидатур. 1:17 А когда можно выбирать из нескольких кадидатур депутатам это говорит о развитии демократии. 1:24 Значимым является то, что президент страны не будет состоять ни в одной политической партии, т.е. ни у одной политической партии не будет монополии на власть.

Больше власти будет в руках народа. Для этого через несколько недель казахстанцам предстоит проголосовать «за» или «против» поправок в главный стратегический документ страны. В референдуме примут участие и североказахстанцы из села Чкалово Тайыншинского района. В бывшем райцентре сейчас проживает около 3-х тысяч человек. Среди них много людей с активной гражданской позицией.

ТАТЬЯНА ТОРЧИК, председатель совета ветеранов Чкаловского сельского округа, Тайыншинский район:



— Конституцию нужно, конечно, реформировать, поэтому это очень важно. Важно, чтобы не было руководства всей нашей республикой в одним руках, важно давать полномочия народу, который тоже должен обсуждать и участвовать во всем. 2:20 Это очень важный вопрос и референдум должен пройти у нас на высшем уровне.

Напомню, республиканский референдум состоится 5 июня. В этот раз поправки в Конституцию, а если быть точнее в 33 ее статьи внесут с учетом мнений казахстанцев.

Дарья Пышмынцева