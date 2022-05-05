О мерах социальной поддержки ветеранов войны и других категорий граждан

Отправились на фронт из Казахстана в далёком 1941-ом более 1 млн 200 тысяч человек. Каждый второй не вернулся домой. 630 тысяч держали в плену. На сегодня в стране ветеранов ВОВ всего 381. Ежегодно каждому оказывается всесторонняя помощь. Ко Дню Победы им выплатят по 1 миллиону тенге. Это, к слову, среди стран СНГ самая максимальная сумма.

Руслан Сакеев, вице-министр труда и социальной защиты РК:

— Ко Дню Победы для единовременной выплаты местным исполнительным органам выделено 5 млрд 400 млн тенге. 1 млн выплатят ветеранам ВОВ, 60 тысяч — блокадникам Ленинграда, 100 тысяч — военнопленным, 30 тысяч — лицам, приравненным к ветеранам ВОВ. Все льготы начислят до 9-го мая. Вручат ветеранам и памятные подарки.

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В министерстве подсчитали и ежемесячные начисления. 190 тысяч получают ветераны ВОВ вместе с пособием и пенсией. Её, к слову, хотят увеличить. 170 млрд запросили из республиканского бюджета на индексацию социальный выплат. Оказывают ветеранам и другие виды помощи.



Руслан Сакеев, вице-министр труда и социальной защиты РК:

— Каждому из них оказывается ряд льгот. Освобождаются от некоторых видов налоговых выплат как и военные, предоставляется возможность получить помощь в госпиталях Алматы и Нур-Султана, санаторно-курортные путевки. Также совместно с местными исполнительными органами и спонсорскими вложениями ветеранам начисляют дополнительные выплаты. Так, 83 ветеранам выделили средства на улучшение условий жилья, восьмерым — на покупку лекарства, еще 622 приобрели дрова и уголь.

В планах у минтруда повысить и социальные выплаты для лиц с инвалидностью, семьям, потерявшим кормильца. Предусмотрено из бюджета 370 млрд тенге. Примут окончательное решение в следующем месяце.

Гюзель Закария