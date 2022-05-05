80 сотрудников органов внутренних дел получили награды накануне Дня батыра и 9 мая

Синхронный залп прогремел у обелиска памяти североказахстанских милиционеров-воинов Великой Отечественной войны. Почтили память фронтовиков-коллег ветераны труда и руководство департамента полиции. Далее следовала торжественная часть.

В зале собрались защитники правопорядка. Те, кто посвятил службе в органах внутренних дел немало лет и с доблестью выполняет долг перед Родиной. Бейбут Жумагазин на страже порядка почти 30 лет. Сегодня подполковника полиции повысили в звании.

Бейбут Жумагазин, первый заместитель начальника отдела полиции Есильского района:

— Служба ответственная, требует особого внимания в отношении граждан. Сейчас переходим на сервисную модель полиции, взаимодействие всех служб госорганов. Снижение преступности у нас наблюдается в районе. Огромную благодарность хочу выразить руководству департамента за то, что оценили мою работу. Это дает большой стимул и мотивацию для дальнейшей работы. Хотел бы пожелать всем мира, добра, благополучия, стабильности и уверенности в себе.

Торжественное собрание в полицейском ведомстве посвятили Дню защитника Отечества и 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Сауле Андагулова, заместитель начальника ДП СКО:

— В этот день мы хотим отдать дань памяти тем ветеранам ВОВ, тем, кто отдал жизни за нашу спокойную жизнь. В преддверии этих знаменательных дат хотелось бы пожелать нашим ветеранам крепкого здоровья, бодрости духа и оптимизма. Всем казахстанцам желаем мирного неба и спокойных будней.

Награды получили сотрудники органов внутренних дел и труженики тыла. Всего около 80 человек.

Анастасия Кузнецова