80 сотрудников органов внутренних дел получили награды накануне Дня батыра и 9 мая

Новости МТРК

0:39 5 Мая 2022

Синхронный залп прогремел у обелиска памяти североказахстанских милиционеров-воинов Великой Отечественной войны. Почтили память фронтовиков-коллег ветераны труда и руководство департамента полиции. Далее следовала торжественная часть.

В зале собрались защитники правопорядка. Те, кто посвятил службе в органах внутренних дел немало лет и с доблестью выполняет долг перед Родиной. Бейбут Жумагазин на страже порядка почти 30 лет. Сегодня подполковника полиции повысили в звании.

Бейбут Жумагазин, первый заместитель начальника отдела полиции Есильского района:
— Служба ответственная, требует особого внимания в отношении граждан. Сейчас переходим на сервисную модель полиции, взаимодействие всех служб госорганов. Снижение преступности у нас наблюдается в районе. Огромную благодарность хочу выразить руководству департамента за то, что оценили мою работу. Это дает большой стимул и мотивацию для дальнейшей работы. Хотел бы пожелать всем мира, добра, благополучия, стабильности и уверенности в себе.

Торжественное собрание в полицейском ведомстве посвятили Дню защитника Отечества и 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Сауле Андагулова, заместитель начальника ДП СКО:

— В этот день мы хотим отдать дань памяти тем ветеранам ВОВ, тем, кто отдал жизни за нашу спокойную жизнь. В преддверии этих знаменательных дат хотелось бы пожелать нашим ветеранам крепкого здоровья, бодрости духа и оптимизма. Всем казахстанцам желаем мирного неба и спокойных будней.

Награды получили сотрудники органов внутренних дел и труженики тыла. Всего около 80 человек.

Анастасия Кузнецова

Читайте также

Программа «Итоги дня» 15.04.2022
Программа «Итоги дня» 26.04.2022
Программа «Итоги дня» 21.04.2022
Новости МТРК 04.02.2022
Программа «Итоги дня» 03.05.2022
Отряд кавалеристов патрулируют дачи Петропавловска
Программа «Итоги дня» 29.04.2022
Новости МТРК 05.05.2022
Программа «Итоги дня» 28.04.2022
Программа «Итоги дня» 22.04.2022
85 лет исполнилось бы Герою труда Казахстана Г.И. Зенченко
Программа «Итоги дня» 18.04.2022