Какая погода в мае ожидает североказахстанцев

Яркое солнце или осадки? Что принесет последний месяц весны? Диана Салихова узнала прогноз погоды на май.

Первая декада мая будет самой непостоянной в месяце. Поэтому снимать пальто или тренч пока не стоит. Температура воздуха ночью составит от 0 до 5 градусов, днём от 15 до 20 тепла. Затем похоладает. Ночью столбик термометра покажет от 1 до 6 мороза, а днём от 8 до 13 тепла. В 10 числах температура вновь повысится до 12-17 градусов днём и 1-6 тепла ночью.

Гульзат Газизова, руководитель отдела метеопрогнозов филиала РГП «Казгидромет» по СКО:

— В начале второй декады предполагается понижение температуры воздуха ночью до 0-5 мороза, днём до 6-11, на западе области 16 тепла. Затем ожидается колебание температуры воздуха ночью от 3-8 до 8-13 тепла, днём от 12-17 до 17-22 тепла.

А вот третья декада порадует ярким солнышком. Пора будет доставать летнюю одежду. Температура воздуха повысится до +33 градусов днём, и до +19 ночью.

Диана Салихова, корреспондент:

— В целом, в мае североказахстанцев ожидает постоянное колебание температуры. В среднем +13, +14 тепла, что чуть выше нормы. А вот превышения количества осадков не будет, заверяют синоптики. Небольшой дождь ожидается в конце каждой декады месяца.

Диана Салихова