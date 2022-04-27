Женщин в политике должно быть больше

Новости МТРК

23:27 27 Апреля 2022

Женщин в политике должно быть больше. Эту тему обсуждали на встрече клуба женщин-политиков при Альянсе женских сил СКО. Говорили о новом Казахстане и пути модернизации гендерной политики. Участвовали представители всех партий нашей области. Сошлись во мнении, что сейчас главная задача женского сообщества региона — создать кадровый резерв и расширить участие североказахстанок в общественно-политической жизни области и страны. Здесь необходимо активизировать работу неправительственных организаций.

Зауре Картова, председатель клуба женщин-политиков при Альянсе женских сил СКО:

— На уровне принятия решений согласно концепции развития гендерной политики должны участвовать около 30% женщин. Но современные реалии Казахстана показывают, что такой процент, к сожалению, мы не выдерживаем. Сегодня в Казахстане сложилась ситуация, когда женщины практически не влияют на те политические решения, которые принимаются и гражданским обществом, и государством.

Евгений Кинцель, председатель фракции ДПК «Ак жол» маслихата СКО:

— В наших фракциях в парламенте всегда значительную часть составляли женщины. И в процентном отношении, насколько я знаю, в парламентской фракции ДПК «Ак жол» женщин было больше, чем в других партиях. На данный момент у нас женщин почти 40%. Участие женщин в политике важно, потому что женщины — это матери, воспитатели следующего поколения. Если мы хотим, чтобы следующее поколение строило новый Казахстан, то женщины в политике должны быть.

Айгерим Мукашева

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