Женщин в политике должно быть больше. Эту тему обсуждали на встрече клуба женщин-политиков при Альянсе женских сил СКО. Говорили о новом Казахстане и пути модернизации гендерной политики. Участвовали представители всех партий нашей области. Сошлись во мнении, что сейчас главная задача женского сообщества региона — создать кадровый резерв и расширить участие североказахстанок в общественно-политической жизни области и страны. Здесь необходимо активизировать работу неправительственных организаций.

Зауре Картова, председатель клуба женщин-политиков при Альянсе женских сил СКО:

— На уровне принятия решений согласно концепции развития гендерной политики должны участвовать около 30% женщин. Но современные реалии Казахстана показывают, что такой процент, к сожалению, мы не выдерживаем. Сегодня в Казахстане сложилась ситуация, когда женщины практически не влияют на те политические решения, которые принимаются и гражданским обществом, и государством.

Евгений Кинцель, председатель фракции ДПК «Ак жол» маслихата СКО:

— В наших фракциях в парламенте всегда значительную часть составляли женщины. И в процентном отношении, насколько я знаю, в парламентской фракции ДПК «Ак жол» женщин было больше, чем в других партиях. На данный момент у нас женщин почти 40%. Участие женщин в политике важно, потому что женщины — это матери, воспитатели следующего поколения. Если мы хотим, чтобы следующее поколение строило новый Казахстан, то женщины в политике должны быть.

Айгерим Мукашева