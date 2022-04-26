Все яичные птицефабрики страны получат субсидии

Сельское хозяйство, Бизнес и экономика

22:20 26 Апреля 2022

3 тенге за штуку вне зависимости от мощности птицефабрики. В министерстве сельского хозяйства сообщили о том, что субсидии на производство яиц в Казахстане увеличатся в два раза. На эти цели государство планирует выделить 6,5 млрд тенге.

По информации ведомства, субсидии получат все яичные птицефабрики страны. Такое решение связано с нестабильной ситуацией на мировых рынках продовольствия, объяснили в ведомстве. В Казахстане функционируют 63 птицефабрики. Больше половины из них ориентированы на производство яиц. Их объем в 2021 составил 3,5 млрд штук. На сегодня этим продуктом Казахстан обеспечен на 98%.

Дарья Пышмынцева

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