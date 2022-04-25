В СКО подвели итоги спартакиады МВД по борьбе қазақ күресі

Время подводить итоги! С 22 по 23 апреля в Петропавловске проходил чемпионат МВД РК по борьбе қазақ күресі.

150 палуанов в погонах со всей страны боролись за звание лучших. По итогам спартакиады в общекомандном первенстве золото получила команда борцов департамента полиции Карагандинской области, столичные полицейские вернулись с серебром, бронзу завоевали алматинцы. В разрезе силовых структур лучшим признали МВД, второе место заняла Нац. гвардия, замыкает тройку — МЧС. Наградили и спортсменов, выступавших в 6 весовых категориях. Призеров наградили поясами «Динамо Барысы», кубками и грамотами.

Гюзель Закария