71 тыс тонн топлива выделили для весенне-полевых работ аграриям СКО

71 тыс тонн дизельного топлива выделили для весенне-полевых работ аграриям СК. Это практически 5-ая часть от всего объема по стране. Об этом в своем выступлении на встрече с населением сообщил министр энергетики Болат Акчулаков.

Цена за одну тонну ГСМ фермерам обойдётся в 212 тысяч тенге. Главный энергетик страны отметил, что предельная стоимость на реализацию нефтепродуктов установлена на 180 дней. Кроме того, рынок горюче-смазочных материалов ждёт реформирование. В первую очередь исключат целое звено «ненужных посредников». Уберут из списка компании, которые находятся между производителем и покупателем. Тем самым обеспечат прозрачность в сфере производства и распределения продуктов. Создадут в стране и их резерв. Дополнительно поступит двести тысяч тонн топлива. Вместе с тем, в министерстве планируют продлить ещё на 6 месяцев запрет на вывоз нефтепродуктов за пределы государства .



Болат Акчулаков, министр энергетики РК:

— В идеале мы хотим отказаться от региональных операторов. Мы хотим, чтобы производители отдавали напрямую топливо сельхозтоваропроизводителям. Мы хотим создать базу. То есть те, кому нужно дизельное топливо, с помощью местной исполнительной власти должны будут создать базы. И мы будем знать, сколько у нас посевных площадей. И сколько у них дизельного топлива.

Жанель Бисенбаева