2,5 гр наркотиков в желудке пытался пронести в колонию осуждённый

2,5 гр наркотиков в желудке пытался пронести осуждённый Е164/3. Свёрток марихуаны обнаружили при полном обыске.

24-летний житель Костанайской области попал в исправительное учреждение за кражу. Ранее привлекался по условному сроку. Наркотические вещества, как выяснилось позже на допросе, предназначались осуждённым. В этом году это первый подобный случай.



Рустан Ахметжанов, начальник ДУИС по СКО:

— Для осмотра полости организма осужденному предлагается расставить ноги на ширине плеч и сделать приседания до 10 раз. Это все прописано в регламентирующих деятельность учреждений исправительной системы в нормативно-правовых актах. В ходе такого обыска были обнаружены и изъяты данные вещества. Его будут привлекать к уголовной ответственности по статье 296, в виде штрафа 160 МРП. В дальнейшем он будет признан злостным нарушителем в дисциплинарном порядке, что также повлияет на применение к нему гуманных актов

Диана Салихова