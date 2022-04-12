Переименовать Петропавловск в Кызылжар! Об онлайн-петиции высказался аким города

Переименовать Петропавловск в Кызылжар! Такая онлайн-петиция появилась на просторах интернета и вызвала бурное обсуждение среди жителей СК.

Сторонники и противники петиции спорят в комментариях в социальных сетях. Высказался и аким Петропавловска. Булат Жумабеков отметил, что данная петиция была сделана физическим лицом на негосударственном сайте. И госорганы к этой инициативе не имеют никакого отношения.



Булат Жумабеков, аким г.Петропавловска:

— Хочу официально сообщить, что вопрос переименования акимата города не поднимался. Даже если этот вопрос возникнет, он будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством в области ономастики с учётом мнения людей, проживающих в нашем городе. Вот почему я призываю граждан уважать друг друга и напоминаю об ответственности при комментировании в социальных сетях.

Айгерим Мукашева