Жители села Прибрежного жалуются на бездорожье

Ямы на дорогах в Прибрежном дают о себе знать уже на въезде. Невозможно проехать без «потрясений». Для сельчан мысли о ровном полотне стали недостижимой мечтой. Обещанного асфальта они ждут не один год.

Айтжан Нуртазина, жительница с. Прибрежного, Кызылжарский район:

— Из года в год эта проблема. Каждый год обещают. В этом году приезжал аким района и отчитался, что у нас все готово, смета готова, ждем только деньги. Когда эти деньги упадут? Неизвестно. Я здесь 41 год живу. Как в Советском союзе делали асфальт и все.

Аскар Мукатов, житель с. Прибрежного, Кызылжарский район:

— Мы не просим идеальный автобан либо что-то заоблачное построить. Просим всего лишь-то построить 3-4 центральных улицы, перпендикулярные трассе, заасфальтировать, а остальные по мере возможности отсыпать соответствующим материалом, разровнять автогрейдером».

Это необходимость, подчеркивают сельчане. Часто из-за поломок сходят с рейса и автобусы. Руслан Ахмедов на этом маршруте всего 2 месяца, но уже неоднокртано обращался к мастерам. Потратил около 20 тыс тенге на одну из последних починок.

Руслан Ахмадеев, водитель автобуса, Кызылжарский район:

— Дорога вообще печальная здесь. Невозможно проехать. Еду на второй скорости, даже газ не давлю, а автобус болтает в разные стороны. Он чуть ли не переворачивается. На автобусе вообще плохо отражается. Проблемы с ходовой частью. Недавно менял амортизатор, оторвало его вообще от железного скрепления.

Не выходят из СТО и сельчане. Каждая поломка бьет по карману. Оббивали пороги госучреждений жители последние 2 года. На плохие дороги жаловались на отчетных встречах акимов разных уровней и получали один ответ: «Ждем финансирования!». Проектно-сметную посчитали еще в 2020-ом, но не реализовали. На ремонт внутрипоселковой в ПСД указали 171 млн тенге. В планах залатать 4,5 км дорог. Когда все же начнутся работы, говорить рано.

Даурен Рамазанов, аким Прибрежного сельского округа, Кызылжарский район:

— По дороге именно ждем финансирования. Как поступят деньги, начнутся работы.

Куандык Шакубаев — заместитель акима Кызылжарского района:

— Данная смета направлена в управление экономики области. Сейчас мы защитимся в области. Затем она будет направлена в республику. С республиканского бюджета по мере удовлетворения эти финансовые средства поступят. Естественно, все эти дороги будут ремонтироваться.

Замакима района добавил, что средства на ремонт выделят по республиканской программе «Ауыл — ел бесігі». Сроки реализации — с 2023-го по 2025-й годы. Обратились мы за комментарием и в областное управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Ответ прозвучал схожий. Лишь дополнили, что в приоритете на проведение ремонта в министерстве экономики рассматривают перспективные сёла. Когда жители Прибрежного всё же увидят долгожданное ровное полотно — вопрос открытый.

Гюзель Закария