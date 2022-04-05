Коронавирус отступает? Всего 17 человек лечатся в инфекционном стационаре

Еще в июле здесь проходили лечение более 160 человек. Каждое койко-место было на счету. Сейчас же ситуация иная. Более 80% из них пустые. В реанимации находятся 2 человека. Состояние стабильное.

Мария Безус, врач-ординатор инфекционного отделения КВИ:

— Наблюдаем снижение поступления пациентов как за день, так и за неделю. В течение последнего месяца значительный спад. 01:42 — На сегодня в нашем стационаре находятся 17 пациентов, из них несколько отправляются на выписку. По — прежнему сохраняется возрастной контингент 50+.

Сохраняется и риск заражения, поэтому медработники все же просят соблюдать меры безопасности: обрабатывать руки, носить маски в многолюдных помещениях. Ведь предугадать, как вирус поведет себя буквально через несколько недель, невозможно.

Мария Безус, врач-ординатор инфекционного отделения КВИ:

— С этой инфекцией сложно сказать, когда у нас будет абсолютно стабильная ситуация, так как она протекает волнообразно. Она, как мы замечаем, не поддаётся естественным законам природы, в которых, обычно, обитают вирусы. Допустим, вирусы, развивающиеся в тёплом климате, не распространяются в холодном и наоборот. С этой инфекцией мы не наблюдаем такого. Она может жить как в холодном, так и в тёплом климате. Поэтому пик заболеваемости мы можем наблюдать и в жару летом, и в морозы зимой.

А всё потому, что вирус мутирует. Пару дней назад в Великобритании обнаружили новый штамм Covid-19. Пока непонятно, насколько он опасен. Главная задача сейчас — удержать коллективный иммунитет. Поможет в этом ревакцинация, говорят врачи.

Гюзель Закария