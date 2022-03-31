Резкое таяние в СКО прогнозируется на 4-6 апреля

Эти кадры сняты на телефон жителя с. Сагыз из ЗКО буквально вчера. Из русла вышла река Ногайты. Спасатели эвакуировали семьи из 24 домов. Ситуация находится под строгим контролем. Министр профильного ведомства отметил, что на сегодня в республике от талых и речных вод не пострадал ни один дом.

Юрий Ильин, министр по чрезвычайным ситуациям РК:

— Активное снеготаяние идет, в том числе в центральной части Казахстана и северной части страны, привело к ряду внештатных ситуаций. Например, в Актюбинской области, где была размыта дорога, непосредственно соединяющих два населённых пункта. Сегодня ночью мы проводили предварительную эвакуацию около 50 человек на территории Атырауской области. По состоянию на 31 марта подтопления жилых домов на территории республики не зафиксировано.

На связи с министром начальники департаментов трёх областей: Акмолинской, Туркестанской и Северо-Казахстанской. Они отчитались о готовности к непредвиденным обстоятельствам. В нашем регионе уровень воды на Сергеевском водохранилище стабильный, свободна ¼ водоёма. Но, в зоне риска остаются 85 населённых пунктов, там ведётся круглосуточный контроль с 24 марта.

Рамиль Камалов, начальник ДЧС СКО:

— С 4 апреля у нас будут наблюдаться высокие температуры до +16 градусов. Плюс ко всему ночные температуры тоже будут сохраняться на плюсовых отметках от 6 до 8 градусов. В этот период в течение 3 суток с 4-6 апреля будут наблюдаться активные осадки в северо-западной части преимущественно. Это г.Петропавловск и 4 района, граничащие с областным центром. Осадки будут в виде дождя и мокрого снега до 5 мм. Соответственно, переходим на усиленный режим несения службы.

Подготовили 8 специальных группировок, их будут своевременно отправлять на опасные участки. На особом контроле — Айыртауский и район им. Г. Мусрепова. В случае, если наводнение всё же случится, средства на восстановление заложены в республиканском бюджете. Это около 7 млрд тенге. При незначительных подтоплениях дворов в регионе заработает водооткачивающая техника.

Рамиль Камалов — начальник ДЧС СКО:

— Если взять по городу, то имеется около 10 ассенизаторских машин, по области — 67 единиц. Приобретено 362 мотопомпы малой, средней и большой производительности. В том числе мы располагаем резервом — 85 мотопомп. С учётом прогнозных данных, мы переговорим с акиматом города и акимами районов и будем реагировать уже по ситуации».

В области в противопаводковых мероприятиях задействовали почти 500 человек личного состава и 134 единицы техники. Продолжаются работы по вывозу снега и очистке арычно-сливных систем.

Гюзель Закария