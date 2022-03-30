В Смирновской школе №1 проводят работу по охране прав детей

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

— Вы знаете, что я уделяю особое внимание защите фундаментальных прав граждан. В 2020 году наша страна присоединилась ко Второму Факультативному протоколу о гражданских и политических правах, предусматривающему отмену смертной казни. В прошлом году мною был подписан Указ о дальнейших мерах в области прав человека, направленный на долгосрочное и комплексное развитие этой сферы. При участии Национального совета общественного доверия был реализован и ряд других прогрессивных инициатив.

Знать закон, свои права и обязанности как гражданина и ученика. Обо всём этом проводит разъяснительные беседы учащийся Смирновской школы №1 Данияр Кудьяров. В свои 16 лет он является членом республиканского детского представительства комитета по охране прав ребенка, активно принимает участие в школьном самоуправлении. Сейчас он координирует действия детских школьных правозащитников по всей области.

Данияр Кудьяров, учащийся Смирновской школы №1, Аккайынский район:

— 2022 год Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев объявил годом детей. Охрана прав детей действительно играет важную роль в современном пространстве. Актуальна проблема кибербуллинга, мы с ней боремся. Мы также взаимодействуем с фондом «ЮНИСЕФ» по охране прав детей.

Участник республиканских слётов по охране прав детей, волонтёр, активист. В своей школе Данияр проводит и организовывает мероприятия, которые помогают раскрывать возможности учащихся. Будучи обладателем медали Елбасы, он вдохновил на участие в программе ещё пару десятков ребят из своей школы.

Данияр Кудьяров, учащийся Смирновской школы №1, Аккайынский район:

— У нас еженедельно собирается съезд старшеклассников, на котором была мною озвучена такая программа как «Медаль Елбасы». Я ребятам рассказал, поделился своими впечатлениями, я был участником первого потока и как итог — в нашей школе более 20 участников, и все они — обладатели «Медали Елбасы». За что наша школа была награждена сертификатом в размере 2 млн тг. Эти средства мы потратили на кабинет робототехники, и сейчас ребята с удовольствием занимаются в данном кабинете.

В будущем Данияр Кудьяров планирует связать свою жизнь с государственной службой, чтобы также продолжать помогать и служить обществу.

Анастасия Кузнецова