Североказахстанские каратисты приняли участие в чемпионате РК по ашихара -карате

Четырнадцатилетний Алишер Талтыкаев карате занимается больше года и уже успел добиться немалых успехов. На выездных соревнованиях юноша занимал призовые места. Не стало исключением и первенство страны. В весовой категории 45 килограммов Алишер завоевал «золото».

Алишер Талтыкаев, чемпион РК по ашихар — карате:

— Соревнования были крупными, хорошими. Также, бои были хорошие. В спортивном виде карате я взял первое место, а в фулл контакте — третье. Соперник с Нур-Султана был сильным. Но, несмотря на это, я хорошо подготовился. Всё получилось.

Показал хорошие результаты на чемпионате и Акрам Карамгужинов. Сложности были, признается юноша. Однако, хорошая подготовка, стремление и сила воли — путь к победе. 9-летний каратист выступал в весовой категории 27 с половиной килограммов и стал серебряным призёром.

Акрам Карамгужинов, серебряный призёр чемпионата РК по ашихара — карате:

— У меня было 4 соперника. Троих из них я выиграл, а четвертому, чемпиону мира, я проиграл. Первые были не сильными и не слабыми. А вот последний показался мне очень сильным.

Ашихара — карате — отличная путёвка в мир большого спорта. В СК оно набирает широкую популярность. Им занимаются более 70-ти юношей и девочек. Ребята ежегодно испытывают себя в соревнованиях различного масштаба, многие занимают призовые места.

Достичь таких результатов, конечно же, помогают упорные тренировки. Достижениями своих подопечных гордится главный тренер Тойжан Сыздыков.

Тойжан Сыздыков, главный тренер по ашихара — карате СКО

— Чемпионат РК — это главные соревнования нашего календарного плана, где участвовали сильные и опытные бойцы. Но, несмотря на это, мои ученики с оранжевыми поясами показали отличные результаты, побеждая жёлтые и зелёные пояса. Я очень сильно ими горжусь. Ведь для них — это большой прогресс. Чемпионат проходил в Таразе 26 и 27 марта. К нему мы готовились два месяца.

СК представляли 13 каратистов в возрасте от 9-ти до 15-ти лет. Двое из них стали чемпионами. Сейчас они готовятся к мировому первенству, которое пройдет в следующем году в Баку.

Алишер Ашимов