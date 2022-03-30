Полицейские проводят рейды по выявлению лиц категории БОМЖ

Ежедневно в приёмник-распределитель попадают более 10-ти лиц без определённого места жительства. В основном, таких людей находят и приводят полицейские. Но, есть случаи, когда бродяги звонят и просят забрать их в отдел ночного пребывания. В ходе очередного рейда вызов группе подбора поступил из магазина по улице Украинской. 70-летний инвалид сам попросил полицейских отвезти его в отделение ночного пребывания. Причина — ссора с домочадцами.

С начала года в полицию доставили почти 400 человек, 62 из которых поставили на учёт. Установили здесь полицейские и ранее судимых граждан.

Болат Баймаканов, и.о. начальника приёмника-распределителя УП г.Петропавловска:

— Группа подбора ПР проводит работу ежедневно с 16:00 до 24:00 часов. Лица категории БОМЖ доставляются в ПР для проверки по специальным учетам; дактилоскопируются, ставятся на фото-видео учет. Доставленные лица после установления личности задерживаются на время не более трех часов, согласно законодательства РК, после — выпускаются из ПР, а лица категории БОМЖ доставляются в отделение ночного пребывания. С доставленными лицами проводится профилактическая беседа о недопущении ненадлежащего поведения в общественных местах и прекращении бродячего образа жизни.

Полицейские в очередной раз напоминают, по всем вопросам, касающимся нарушений общественного порядка со стороны лиц категории БОМЖ, необходимо обращаться по телефону дежурной части приёмника-распределителя: 8(7152) 52-92-89 или по номеру «102».

Алишер Ашимов