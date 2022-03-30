Как спасти зрителей в театре, решали на учениях пожарные

6 автоцистерн, 2 автолестницы и 48 человек личного состава. За 2 минуты на территорию русского драматического театра им. Н.Погодина прибыл состав 3 пожарных частей города. По рации указания передает командир. В сценической части зрительного зала находятся 5 человек. Задача — вывести их из условного огня и ликвидировать возгорание.

Благодаря слаженным действиям, спасателям удалось обнаружить и вывести в безопасное место всех, кто оказался в условиях условного ЧП. Чтобы справиться с поставленной задачей, им потребовалось 3 минуты. «Пострадавших» на выходе встречает медицинская группа.

Болат Жумажанов, начальник СПЧ №1 г.Петропавловска:

— Объект довольно крупный, много коридоров, много входов-выходов. Цель этого занятия — личный состав ознакомить, чтобы знали все выходы, входы, могли знать, где находятся возможные пострадавшие. Отличие от простых квартир — там уже планировку знаем, более все знакомо, проще.

Такие учения спасатели проводят раз в месяц. Они позволяют на практике изучить пожарным планировку объектов, отработать физические и психологические навыки.

Анастасия Кузнецова