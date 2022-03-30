Аким города Булат Жумабеков провёл отчётную встречу

В 2021 году бюджет Петропавловска составил почти 63 млрд тенге. Третья его часть пошла на развитие сферы строительства. В прошлом году в областном центре ввели больше 222 тысяч квадратных метров жилья.

Булат Жумабеков, аким г.Петропавловска:

— В «Жас Оркене» мы активно строим, и там есть проблема с подачей электроэнергии . В прошлом году мы завершили подстанцию, в этом году мы завершим разводящие сети внутри этого микрорайона.

В 2022 году в Петропавловске продолжат строительство 21 бюджетного дома и 14-ти коммерческих, добавил градоначальник. Булат Жумабеков рассказал, что горожане стали активнее пользоваться программой модернизации ЖКХ. С её помощью в 13 домах появилась новая крыша, в 10-ти после ремонта заработали лифты. Некоторые из них простаивали более 25 лет. Изменились в лучшую сторону и дороги областного центра.

Булат Жумабеков, аким г.Петропавловска:

— По дорогам хотел бы отметить, что те проекты, которые начали это участки дороги Жумабаева-Уалиханова, от улицы Чкалова до Пионерской, Громова, Алтынсарина, Горького, эти работы будут продолжены. Кроме того, в этом году мы хотим сконцентрировать внимание на среднем ремонте, предполагаем около 5 км дорог провести ремонт.

Новенький асфальт в прошлом году появился в 71 городском дворе, 77 ждут своей очереди. В 2022 году в Петропавловске сделают 26 новых парковок, установят 60 детских разновозрастных игровых площадок. К их качеству у некоторых горожан есть нарекания. У акима города на этот счёт своё мнение.

Булат Жумабеков, аким г.Петропавловска:

— Детские площадки предназначены для детей, в большинстве случаев, к сожалению, на них катаются уже совсем не дети. Если сделали и качество не устраивает, надо сразу заявление писать, чтобы заставить подрядчиков поменять. Естественно, у него все сертификаты необходимые имеются. Второй вариант — это улучшить надзор, чтобы этими площадками пользовались сами дети.

Улучшить надзор можно с помощью камер видеонаблюдения. В этом году в Петропавловске их установят 188. Павел Гребенюк на отчётную встречу к акиму города приехал, чтобы просить не камеры, а спортивную площадку. По его словам, в микрорайоне «Кожевенный» ребята очень ограничены в физической активности.

Павел Гребенюк, житель г.Петропавловска:

— Вы знаете, что довольно протяжённый микрорайон, вытянутый, где одна лишь центральная улица Рыжова. И у нас ближайшая спортивная площадка находится при школе №12. Например, от конечной до школы больше 2 км расстояние. Не каждый родитель отпустит своего ребёнка, тем более по проезжей части.

Мужчина предложил сделать спортивную площадку на одном из заброшенных участков. Проблема в том, что он находится в частной собственности.

Булат Жумабеков, аким г.Петропавловска:

— Даже если не используется и есть собственник, его просто так никто не может забрать. Частная собственность охраняется законом, предлагаю другой вариант. Отдел земельных отношений изучит, насколько законно был предоставлен и пути решения, если стоит вопрос об изъятии. И второй момент, я не думаю, что именно в этом микрорайоне нет свободных земель.

На этом вопросы про развитие спорта в Петропавловске не закончились. Татьяна Вербицкая несколько лет назад открыла в областном Доме Дружбы досуговый центр для пенсионеров. Его участники мечтают заниматься в нём разными видами спорта.

Татьяна Вербицкая, жительница г.Петропавловска:

— В нашем центре занимаются порядка 200, нет возможностей, нет помещений, нет преподавателей и, естественно, нет финансирования. Всё, что мы сейчас делаем, а это порядка 10 направлений, возглавляют волонтёры, работают они совершенно бесплатно.

Булат Жумабеков, аким г.Петропавловска:

— Отдельно какие-то залы, спортивные площадки сложновато будет. Нужно просто какие-то графики совместить с чем-то, какие-то специально освобождать места. Давайте с вами встретимся и обсудим за круглым столом.

Вопросов, связанных с ремонтом дорог, установкой освещения, на этой отчётной встрече градоначальника было очень мало. И то, и другое волнует жителей микрорайона «Орман». Рустам Джусупбеков говорит,что инфраструктура там не очень похожа на городскую.

Рустам Джусупбеков, житель г.Петропавловска:

— Там недавно построили садик «Аккайын», туда отщебеновали дорогу по улице Алтын Дала, остальные дороги, порядка 20 в весенний, осенний период у нас там грязь. Просим хотя бы отщебеновать нашу дорогу, не говорим об асфальте. В вечернее время в нашем микрорайоне темно. Нет мусорных бачков, ездим куда-то в город, куда-то их выкидываем, потом на нас ругаются.

Булат Жумабеков объяснил, если за вывоз мусора жители микрорайона «Орман» готовы платить, то вопрос с установкой мусорных контейнеров решить будет несложно. План работ на этот год продолжает формироваться, туда войдёт и установка освещения в» Ормане», и подсыпка дорог. Инна Шеверга на встречу к градоначальнику пришла с другим вопросом. Она представила инициативную группу центра оптовой торговли, про который, по её словам, очень многие горожане забыли. Дело в том, что людям стало сложнее добираться до ЦОТа после его переезда. Обещанные акиматом города дополнительные маршруты так и не появились, а их нужно минимум четыре.

Инна Шеверга, представитель инициативной группы ЦОТ:

— У нас нет Подгоры, ДСР, Хромзавода, 20 и 19 микрорайоны у нас тоже отсутствуют, очень тяжело добираться бабушкам, элементарно к нам молодёжь не хочет ехать. Все говорят, что мы прекрасно выйдём на Колхозном рынке, зайдём на «Океан» и всё приобретём там.

Булат Жумабеков, аким г.Петропавловска:

— Предлагаю так, предложение, которое есть, мы рассмотрим, если хотите более детально, вы кого-то делегируйте, чтобы мы с автоперевозчиками вместе встретились тогда.

Отчётная встреча градоначальника длилась около 3 часов. Для тех, кто не успел задать свои вопросы, сразу после её окончания Булат Жумабеков сделал приём граждан. На ежегодной отчётной встрече присутствовали жители разных микрорайонов города, часть из них участвовала через ZOOM

Дарья Пышмынцева