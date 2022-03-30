35-летний юбилей отметил областной совет ветеранов

С песнями встречают ветеранов артисты. Следом к выходу на сцену готовятся танцевальные коллективы. И вот на сцене ансамбль «Туган жер» с номером «Орлеу».

Дух бескрайней казахской степи пытаются передать артисты. Ветераны с восхищением наблюдают за грациозными движениями танцоров. Не заставляют ждать и поздравления. От имени главы региона с юбилейной датой старшее поколение поздравил руководитель областного управления внутренней политики.

Кемел Оспанов, руководитель управления внутренней политики СКО:

— За 35 лет ветеранская организация объединила самых достойных и мудрых людей с активной жизненной позицией. Вы были опорой нашей страны в самые ее трудные периоды. А сегодня каждый из вас вносит неоценимый вклад в развитие области, политическую работу с молодежью и сохранения исторической памяти».

Ветераны — «золотой фонд» нашей области, заключил Кемел Оспанов. Ведь именно они, невзирая на возраст, не перестают принимать активное участие в жизни региона. На сегодня в области насчитывается более 100 тысяч ветеранов. И каждый из них болеет душой за родной край.

Ескендир Елеусизов, председатель областного совета ветеранов:

— Уважаемые ветераны, дорогие земляки, гости нашего праздника! Областная организация за 35 лет прошла славный путь достойный гордости. Прошла серьезную школу организационной и идейной закалки, окрепла организационно. Наши нынешние достижения стали возможны благодаря сплоченности ветеранской организации области. В них есть доля вклада каждого из вас. И нынешний юбилей — наш общий праздник. Впереди нас ждут более масштабные задачи. Уверен, что они нам по плечу.С праздником, дорогие ветераны!

Ескендир Елеусизов подвёл итоги работы за последние 5 лет. Признаётся, сделано немало, но предстоит ещё больше. Турар Оразалин, к примеру, предлагает возобновить допандемийные благотворительные субботники. И воздух чище, и средства на помощь нуждающимся собраны. Чтобы отметить важную дату, он проехал более 300 км из р-на Шал акына. Там функционирует единственный в регионе Дом ветеранов.

Турар Оразалин, председатель совета ветеранов района Шал акына:

— Ветераны собираются и читают газеты, организовывают чаепития. В нашей районной организации состоят 3838 ветеранов, тружеников тыла — 179. И они все принимают активное участие в общественно-политической жизни нашего района. Они объединены в 18 первичных ветеранских организаций и 34 цеховых ветеранских организаций.

Окрепла идейно и организационно ветеранская община за эти 35 лет. В далеком 1987 году она сделала свой первый шаг. На сегодня в республике насчитывается более 230 советов ветеранов.

Гюзель Закария