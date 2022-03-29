Экспонаты времён ВОВ привезли в Петропавловск представители министерства обороны РК

Среди сотни экспонатов, представленных на этой выставке, скромно выделяется фотография одной девушки. Её называют «дерзкой дочерью врага народа», чьи действия во времена ВОВ по всей справедливости сравнимы с подвигом. В 1941-ом Халида Маманова только окончила медицинские курсы. Казахстанка рвалась на фронт, но, на инициативу девушка получала лишь отрицательные ответы.



Алия Сарсенова, представитель военно-исторического музея Вооружённых сил РК:

— Так как она являлась дочерью врага народа, ей вручили лопату. Озвучив : «Ты можешь только рыть окопы и хоронить солдат.» От возмущения она написала письмо самому Сталину, где озвучила свою автобиографию и предложение «Отправьте меня в штрафбат, если я выживу, Вы снимете обвинения всей моей семьи».

Её просьбу утвердили. Через штрафбат Халида прошла. Завершила она войну капитаном медицинской службы. И таких историй героизма много. Сегодня важно, чтобы примеры мужества помнила и чтила молодежь. Показали будущим защитникам отечества и экспонаты военный техники, а также оружия. Каждый из ребят выделил для себя своё.

Это лишь малая часть военно-исторического музея. В столичном хранилище более 17-ти тысяч экспонатов. Их поисковые отряды Вооружённых сил находят на местах сражений 40-ых годов.

Бисен Жакыпов, начальник управления департамента воспитательной и идеологической работы Генерального штаба Вооружённых сил РК:

— Сегодня прибыли к Вам, чтобы показать престиж Вооружённых сил, а также привлекательность воинской службы. В рамках этих мероприятий мы проводили уроки мужества в колледжах. Кому интересно, разъясняем поступление в воинские учреждения — это ВИ сухопутных войск, воздушной обороны и ВИ электроники и связи.

С такой же программой представители информационно-разъяснительной группы министерства обороны отправятся и в другие регионы страны. Всего ознакомились с выставкой и тем самым прикоснулись к истории более сотни ребят.

Жанель Бисенбаева