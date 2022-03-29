Строительство новой трубы на ТЭЦ-2 начнётся в конце 2023 года

Общий износ оборудования на Петропавловской ТЭЦ-2 составляет 60%. Предприятие функционирует с 1961 года. Хуже всего на нём обстоят дела с турбоагрегатами. Они износились на 78-80%. В прошлый отопительный сезон технологические нарушения на станции происходили 13 раз, в этот 39. Самым большим происшествием, которое петропавловцы обсуждают до сих пор, стало обрушение первой дымовой трубы. 60 метров из 150 обвалились 20 марта.

Бахыт Ильясов, руководитель управления энергетики и ЖКХ СКО:

— Разрабатывается план мероприятий по нормализации функционирования ТЭЦ-2. Планируется примерно 15 апреля начать работу по демонтажу первой трубы, после чего также будет проведено обследование и разработка проекта строительства новой трубы. Ориентировочные сроки строительства — конец 2023 года.

Бахыт Ильясов рассказал, что в рамках инвестиционной программы ТЭЦ-2 в период с 2019 по 2021-й годы на ремонт и реконструкцию предприятия потратили более 3 млрд тенге. В этом году — свыше одного миллиарда. По информации руководителя областного управления энергетики и ЖКХ, монополист не мог вкладывать больше денег в модернизацию из-за нехватки средств. Основной доход ТЭЦ-2 получает от продажи электроэнергии, но его недостаточно. Её, кстати, северный регион сейчас покупает у ближайших соседей. На какие деньги ТЭЦ-2 будет проводить дальнейшие ремонты и реконструкции — вопрос открытый. На общественном совете обсудили подготовку к паводку. Рамиль Камалов рассказал, что в профильном департаменте развернули оперативный штаб, такие есть и в районах, чтобы мониторить обстановку на водоёмах и в тех сёлах, которым угрожает большая вода. Главный ЧС-ник рассказал членам общественного совета, что пока прогнозные данные схожи с прошлогодними. Тёплая и солнечная весна на север страны приходит постепенно, примерно с недельным опозданием.

Рамиль Камалов, начальник ДЧС СКО:

— Активные процессы по рекам мы уже увидим после 10 числа. Соответственно, к этому времени у нас группировки по малым рекам, которые вскрываются прежде всего, будут акцентированы и направлены в районы Г.Мусрепова, Айыртауский, где основные наши 5 рек. В Уалихановском районе по реке Селеты взрывные работы проводились на прошлой неделе. Вчера были проведены взрывные работы на Аканбурлыке и Имантау. Также в ближайшие дни мы планируем провести взрывные работы в районе Г.Мусрепова по тем рекам, которые там протекают. И по реке Чаглинке в Тайыншинском районе.

Во многом ситуация с паводком в Северо-Казахстанской области зависит от того, какими дальше будут погодные условия. По информации синоптиков, 29 марта в соседнюю Акмолинскую область зашёл циклон, который не обойдёт стороной и нашу. Он принесёт снег и дождь. Именно осадки могут осложнить ситуацию с талыми водами в регионе, объяснил Рамиль Камалов.

Дарья Пышмынцева