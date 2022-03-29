Синоптики озвучили благоприятное время для посева культур

А теперь обо все по порядку. Синоптики назвали благоприятное время для начала посевной кампании. Советуют приступать к полевым работам в первой и второй декадах мая.

Согласно прогнозу, на севере, западе и центре страны ожидается повышение температуры, что приведет к активному таянию снега и освобождению верхнего слоя почвы. В этом году в регионе засеют 4 млн 300 тыс га земель, планируется внести 170 тыс тонн минеральных удобрений. Обеспечат в этом сезоне аграриев области и дизельным топливом с Павлодарского и Атырауского нефтехимических заводов. Ожидается 71 тыс тонн горючего. На сегодня готовность техники составляет 100%. В текущем году на полях области в посевной примут участие более 12 тыс тракторов, 15 тыс зерновых сеялок и 1400 современных высокопроизводительных посевных комплексов.

Гюзель Закария