Преимущества ГЧП или зачем школы передают в частные руки?

В последние годы ощущается дефицит мест в общежитиях для студентов. Молодые люди вынуждены снимать квартиры втридорога. На сегодня в стране спрос достигает 63 тысяч койко-мест. Эта цифра в ближайшие годы увеличится впоследствии baby-boom-а 2000-х. Для решения этого вопроса привлекают частных инвесторов. Предлагают выгодные условия для выполнения государственного заказа. При строительстве нового общежития ежегодно на каждое место выделяют до 370-ти тысяч тенге, при реконструкции — 144 тыс тенге за студента.

Айгерим Асанова — менеджер департамента продвижения и внешних коммуникаций АО «Финансовый центр» МОН РК:

— Предварительный и основной договоры заключаются трехсторонние между МОН, финансовым центром и предпринимателем. Инвестор имеет право брать плату за проживание у студентов. В среднем по СКО она достигает 10 — 15 тыс тенге. Также у предпринимателя может быть дополнительный доход.

Это могут быть объекты малого бизнеса на первых этажах общежития, говорит специалист. Кофейни, салоны красоты, магазины. К тому же, при сотрудничестве государство может предоставить готовую ПСД. По такой схеме по стране уже ввели 124 общежития. В этом году на реализацию программы предусмотрели 152 млрд тенге, планируется открыть 32 общежития. Примерно такой же алгоритм действует при передаче школ в частные руки. Основная часть образовательных учреждений страны построена в середине прошлого столетия. Естественно, что сейчас они требуют капитального ремонта. Да и количество детей увеличилось, нужны новые учебные заведения.

Айгерим Асанова, менеджер департамента продвижения и внешних коммуникаций АО «Финансовый центр» МОН РК:

— В рамках подушевого нормативного финансирования мы покрываем два вида выплат. Инвестиционные расходы за строительство немного меньше — 96 МРП на одного ученика, при реконструкции — 47 МРП. Операционные расходы включают расходы для фонда оплаты труда, содержания здания, коммунальных услуг, интернета и т.д. В среднем выходит 532 тыс тенге на одного ученика.

Инвестируются проекты и через Фонд «Даму» , ставка — 9%. Условия участия: начальный капитал и земельный участок. При отсутствии последнего есть законные пути его получения.



В случае отсутствия участка, существует ряд путей решений для его получения:

1) через механизм государственного-частного партнерства;

2) инициирование проекта совместно с социально-предпринимательскими корпорациями регионов;

3) объединение ресурсов путем создания консорциума с другими участниками проекта;

4) получение земельного участка в виде натурного гранта через местный исполнительный орган.



Всего за три года проекта по республике открыли более 250 частных школ почти на 95 тыс мест. Активнее участвуют в ГЧП в Туркестанской области, меньше — в Восточно-Казахстанской.

Гюзель Закария