Информационно-разъяснительная группа министерства обороны РК посетила Петропавловск

Военнослужащие, ветераны Вооружённых сил, представители министерства обороны, молодёжь. У Вечного огня собрались почтить память тех, кто не вернулся с полей сражений Великой Отечественной войны. Тогда более 70 тысяч североказахстанцев ушли на фронт, каждый второй погиб, десятки тысяч удостоились боевых наград.

Бисен Жакыпов, представитель департамента воспитательной и идеологической работы Генерального штаба Вооружённых сил РК:

— Война не перестает пахнуть порохом и как — будто прячется в памятниках, книгах, фильмах, застывая в музеях и монументах. Во всех, без исключений, битвах — в обороне Москвы и Ленинграда, Сталинградском и Курском сражениях, в освобождении оккупированных территорий России, Украины, Беларуси, Молдовы, Прибалтики, Восточной и Центральной Европы , в водружении Знамени Победы над Рейхстагом в Берлине участвовали наши земляки — казахстанцы.

В этом году исполняется 30 лет со дня создания Вооруженных Сил РК. В рамках празднования с 28 марта стартовала акция «Айбынды Аскер». С целью повышения положительного имиджа военной службы и мотивации молодежи к выполнению воинского долга в Петропавловск прибыли представители оборонного ведомства. О неоценимом вкладе местных органов военного подразделения и тех, кто готовит молодое поколение к службе, рассказал ветеран Вооружённых сил Юрий Глумов.

Юрий Глумов, ветеран Вооружённых Сил РК:

— Большой вклад в создание комплектования ВС РК внесли местные органы военного подразделения. Преподавательский состав технических школ, готовящих специалистов для Вооруженных сил. За этот период было подготовлено в пределах 8000 специалистов. Хочу всех Вас поздравить с этим праздником , пожелать здоровья, чистого неба над головой и успехов в службе!

Воспитывать патриотизм у молодого поколения, поднимать интерес к военному делу. Всему этому учат в военно-патриотическом клубе «Жас Сарбаз». Его воспитанники сегодня показали мастерство военно-прикладного искусства и представили гостям показательные выступления.

Информационно-разъяснительная группа министерства обороны в рамках акции «Айбынды Аскер» планирует встречи с учащимися городских школ, показ тематических выставок и роликов о Вооруженных силах республики, а также проведение разъяснительных бесед по поступлению в военные учебные заведения.

Анастасия Кузнецова