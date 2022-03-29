Более 1,5 кг наркотиков изъяли стражи порядка в 2022 году

Алишер Ашимов, корреспондент:

— В прошлом году полицейские из незаконного оборота изъяли более 400 килограммов губительного зелья. Настораживает то, что всё чаще к наркотикам прикладывается молодежь. К уголовной ответственности привлекли порядка 120-ти ребят возрасте от 16 до 25 лет.

Приобретать химические вещества стали и на специальных интернет-ресурсах. В 2021-м сотрудники управления по противодействию наркопреступности выявили 124 запрещённых сайта, 30 из которых заблокировали. По словам полицейских, наркопреступность широко набирает обороты не только на интернет-сайтах, но и в социальных сетях.

Жандос Басыбаев, начальник управления по противодействию наркопреступности ДП СКО:

— Вся наркопреступность перешла в Интернет-пространство, то есть, идёт процесс закладки. Любой гражданин может зайти и приобрести. У нас уже есть примеры, когда мы осудили людей. В 2020-м году мы к уголовной ответственности привлекли молодого человека, который реально лишился свободы сроком на 4 года. Он создал интернет-магазин, посредством которого занимался реализацией спайса.

Особое внимание — пропаганде и незаконной рекламе наркотических веществ, а именно, граффити, которые оставляют на фасадах зданий. В СК с такой проблемой столкнулись 5 лет назад. В борьбе с ней полицейские привлекают председателей КСК и волонтёров. Находят авторов, хотя это нелёгко, и привлекают их к уголовной ответственности. Срок лишения свободы — от 3-х до 6-ти лет. За распространение — вдвое больше.

Жандос Басыбаев, начальник управления по противодействию наркопреступности ДП СКО:

— В 2021-м году мы задержали порядка 4-х человек, которые организовали преступную группировку. Там был полный цикл — от закладчика до нарколаборатории. Также хотелось бы подчеркнуть, что с начала года нами изъято порядка полутора килограммов синтетики. Это около 80-ти тысяч разовых доз.

Большую работу полицейские проводят по линии профилактики. Организовывают оперативно-профилактические мероприятия и разъяснительные беседы среди школьников.

Алишер Ашимов