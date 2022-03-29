Археологических экспедиций с участием студентов Kozybayev University станет больше

Не просто документ, а широкий список возможностей для студентов и магистрантов специальности «История». Подписав меморандум, представители двух научно-исследовательских институтов придадут импульс развитию не только исторической школы, но и в целом, раскроют возможности удивительной науки. Учащиеся Kozybayev University будут комплексно изучать памятники археологии,участовать в экспедициях, а вторая сторона, в свою очередь, создаст для этого полноценные условия.



Зауре Картова, директор института социально-гуманитарных исследований «Рухани Жаңғыру» Kozybayev University:

— С 1967 года на базе университета существует СК археологическая экспедиция, которая за 55 лет открыла более двух тысяч памятников археологии на территории СК и Акмолинской областей. В связи с этим мы хотим возродить археологическую школу северного региона, чтобы новые исследования 2019-го года стали музеефицированы.

Заинтересованы в работе в обоих институтах. Гостей из Алматы больше всего настораживает вопрос дефицита кадров. Всего в стране насчитывается около 80-ти профессиональных археологов. Готовят специалистов узкого направления лишь 5 университетов. Ещё одной проблемой в изучении истории учёные называют несогласованную работу центров лаборатории. Четыре действующих в Казахстане, занимаясь по отдельности, в итоге получают один и тот же проект. Так быть не должно, говорит директор института археологии г. Алматы Акан Онгарулы . Объединить усилия и начать возрождать историю нашей страны — вот главные направления работы.



Акан Онгарулы, директор института археологии им.А.Х. Маргулана, г. Алматы:

— Сейчас учитываем потенциалы университета. У кого-то сильная сторона — медицина или ботаника. Мы хотим целенаправленно готовить археологов. Не в одном месте, нет. Хотели бы, чтобы нашего института была сеть по всему Казахстану. 05,00 Мы заинтересованы, чтобы на базе вашего университета был центр. Мы в этом плане готовы поддержать, мы открыты.

Всего в Kozybayev University обучаются более 100 будущих историков. Преподаватели заметили у студентов повышенный интерес к этой профессии. Если раньше на специальность поступали около 10-ти человек, то сегодня это число возросло в три раза.

Жанель Бисенбаева