За год полицейские выявили около 200 наркоправонарушений

Новости МТРК

21:31 28 Марта 2022

 

В 2021-ом году в области на 5 % сократилось общее количество преступлений. Уменьшилось и число проступков со стороны подростков. Североказахстанские полицейские раскрыли свыше 150-ти правонарушений, задержали 34 уголовных преступника, разыскали 23 без вести пропавших людей. Значимый итог работы и в фактах скотокрадства. Здесь доля преступлений снизилась на 38%.

Айдын Кабдулдинов, начальник ДП СКО:

— В соответствии с установками руководства страны в системе МВД с 2019 года проводятся масштабные преобразования с целью создания высокотехнологичной полиции, которая пользуется доверием населения. Сделано многое: произведена оптимизация штатной структуры, исключены несвойственные функции, часть из которых переданы в конкурентную среду. Важным новшеством считаю внедрение новой системы оценки деятельности полиции. Основными критериями определены: уровень безопасности граждан и доверие населения.

Особое внимание — безопасности на дорогах. В этом году планируется установить 8 систем контроля скоростного режима на автодорогах республиканского значения и 14 — на улично-дорожной сети города. Также установят 2 интеллектуальных перекрестка.

Айдын Кабдулдинов, начальник ДП СКО:

— Заступают на службу с портативными видеорегистраторами. Данные с устройств по окончанию смены выгружаются на специальные станции для хранения.

Во время прямого эфира поступило несколько десятков вопросов. Касались они дорожной безопасности и профилактики нарушений в семейно-бытовой сфере. В завершение главный полицейский области призвал североказахстанцев быть бдительными при совершении финансовых операций в Интернете и не распространять персональные данные, а в случае преступления — сразу обращаться в полицию.

Жанель Бисенбаева

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