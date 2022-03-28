Во второй декаде апреля поднимется уровень воды в реке Есиль

Анастасия Кузнецова, корреспондент:

— Придет ли большая вода и ожидать ли подтопления — вопрос становится актуальным изо дня в день. Сейчас уровень снега в среднем в Кызылжарском районе составляет 22 см. Наибольший показатель — в Аккайынском районе. Там отметка доходит до 38 см. Что же говорят по этому поводу синоптики?

В «Казгидромете» говорят, что поводов для беспокойства нет. Сегодня в области за состоянием поверхностных вод следят на 19 гидрологических постах, 16 из которых расположены на реке Есиль и её притоках. 2 — на Петропавловском и Сергеевском водохранилищах и 1 — на озере Большой Тарангул.

Роман Гиричев, инженер филиала РГП «Казгидромет» по СКО:

— Наблюдения производится 2 раза в сутки — 8 утра и 8 вечера. С началом подъёма уровня воды наблюдения будут вестись в учащенном формате 4 раза в день. По результатам последних снегосъемок запас воды в слое снега по области сильно варьируется. В Тайыншинском и Акжарском районах отмечаются наименьшие показатели. В Уалихановском, Аккайынском, районах им. Габита Мусрепова и Тимирязевском наибольшие показатели . По остальной территории области в пределах нормы.

Высота снега по области варьируется от 4 до 38 см. А это меньше прошлогодних значений. Объем влагозапасов на Сергеевском водохранилище сейчас составляет 46%, что больше нормы, но при этом меньше, чем в прошлом году. С 11 апреля температура воздуха днём повысится до 5-10 градусов и опустится до минус 10 ночью. Это также повлияет на повышение уровня воды.

Роман Гиричев, инженер филиала РГП «Казгидромет» по СКО:

— В городе Петропавловске пик весеннего половодья придется на начало мая. Во второй декаде апреля ожидается переход температур в сторону положительных значений. Также во второй декаде ожидается пик весеннего половодья на малых реках.

В целом паводковая ситуация в области находится под контролем. В риске подтопления 85 населённых пунктов, где проживают порядка 6000 человек.

Анастасия Кузнецова